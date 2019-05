Lamezia, sequestrati due manufatti in corso di costruzione completamente abusivi: una denuncia

Lamezia Terme - Nel corso di mirate attività di polizia ambientale nel comune di Lamezia Terme in contrada Chiusa, la stazione carabinieri forestale di Lamezia, ha accertato che, in due distinte particelle catastali, erano in corso di costruzione due manufatti edilizi, in cemento armato, privi di qualsivoglia titolo abilitativo urbanistico edilizio. In particolare i militari, nel corso degli ordinari servizi, individuato il manufatto, hanno proceduto alla verifica dell’esistenza dei necessari titoli abilitativi e, accertata l’insussistenza, anche presso i competenti uffici comunali, ed eseguiti gli accertamenti e i rilievi di rito, hanno deferito all’AG il soggetto responsabile dell’esecuzione dei lavori. Il primo manufatto, insiste sul secondo piano di un altro fabbricato di forma rettangolare, è di quasi 200 metri quadri con numerose finestre e tamponature esterne già realizzate, mentre il secondo, anche questo su una superfice di quasi 200 metri quadri, è a piano terra costituente la base di fondazione con ferri di ripresa per la relativa struttura del fabbricato.

Entrambi i manufatti, estesi complessivamente quasi 400 metri quadri sono stati sottoposti a sequestro e la responsabile deferita alla competente autorità giudiziaria.