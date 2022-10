Lamezia, sorpresi a irrigare piantagione marijuana: due condanne a 10 mesi di reclusione

Lamezia Terme - Nel mese di settembre i carabinieri di Lamezia Terme durante un’attività di perlustrazione del territorio, avevano arrestato due persone in flagranza, in quanto intenti con alcuni attrezzi ad irrigare una piantagione di marijuana. I due di 34 anni e 65 anni entrambi lametini, furono arrestati e venne chiesto il Giudizio per direttissima. La difesa, rappresentata dagli avvocati Renzo Andricciola e Franco Giampà, ha fatto richiesta di rito abbreviato.

Il Pubblico Ministero aveva chiesto per entrambi gli imputati una condanna ad 1 anno e 9 mesi di reclusione ritendo grave la condotta addebitata agli imputati. Il Giudice Adele Foresta, accogliendo la richiesta delle difese, ha derubricato il reato nelle forme lievi condannando entrambi alla pena di 10 mesi di reclusione.