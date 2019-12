Lamezia, sospeso il parroco ricattato per un video hot

Lamezia Terme - In attesa di un quadro chiaro, la Curia di Lamezia Terme avrebbe deciso di sospendere dalla sue funzioni il parroco coinvolto in una vicenda di ricatti e presunte estorsioni a sfondo sessuale, che nei giorni scorsi aveva portato all'arresto di un ragazzo di 26 anni, denunciato dallo stesso parroco perché lo avrebbe minacciato di divulgare video in cui sarebbe stato ripreso un rapporto sessuale fra lo stesso prete e un altro ragazzo, al momento da identificare.

Nell'attesa che la giustizia faccia il proprio corso, per il prete - che sarebbe viceparroco in una parrocchia periferica della città - sarebbe stata decisa la sospensione dal ministero, che in base alle norme di diritto canonico prevede l'impossibilità di officiare la messa in pubblico e procedere con altri sacramenti come la confessione.