Lamezia, sparatoria in piazza Borelli: due arrestati accusati di omicidio volontario, un ferito in prognosi riservata

Lamezia Terme - Sono accusati di concorso in omicidio volontario e tentato omicidio volontario plurimo le due persone - Claudio Paola e Antonio Monteleone - che si sono costituite ieri notte nella caserma dei carabinieri di Lamezia Terme, dopo la sparatoria di piazza Borelli che ha provocato la morte di Luigi Trovato, 51 anni, e il ferimento del fratello Luciano Trovato, di 37 anni, e di Pasquale D'Angela, di 34. Da quanto comunicano le stesse autorità inquirenti, i carabinieri - che hanno effettuato le indagini - nell'immediatezza dei fatti, grazie soprattutto alle immagini delle telecamere presenti sul posto, erano già risaliti ai responsabili della sparatoria. Sono stati successivamente Monteleone e Paola a presentarsi in caserma, dove sono stati già interrogati dal magistrato di turno della procura di Lamezia Terme alla presenza dei loro difensori.

Gli inquirenti - nella nota diffusa dopo l'autorizzazione dell'arresto da parte della procura lametina - parlano infatti di "rei confessi". Stando alle ricostruzioni dell'autorità giudiziaria, ieri sera - attorno alle 19 - una serie di mezzi dei carabinieri hanno raggiunto piazza Borelli dopo le segnalazioni giunte in centrale, dove hanno constatato "la presenza sull'asfalto di diversi bossoli di pistola e poco distante un uomo disteso lungo la carreggiata, immediatamente soccorso da personale medico del 118 e deceduto poco dopo, nonostante le manovre salvavita praticate dai sanitari. Durante le fasi di messa in sicurezza della piazza, il personale operante ha verificato la presenza di altri due feriti, di cui uno grave, successivamente trasportato a Catanzaro e sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata, mentre l'altro ferito è stato dimesso poco dopo". Sul luogo sono intervenuti personale del Nucleo Investigativo e della Sezione operativa del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, nonché la sezione rilievi del Comando Provinciale di Catanzaro. I due arrestati sono ora in attesa dell'udienza di convalida.