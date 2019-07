Lamezia Terme – Paura nella notte in via del Progresso, traversa via delle Ginestre. Da quanto si apprende sarebbero stati esplosi, intorno all'1.30, dei colpi contro le serrande di una carrozzeria. Intervenuta sul posto la Polizia di Stato, che ha raccolto la denuncia del titolare dell’attività. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto e far piena luce sull'episodio.

