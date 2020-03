Lamezia, tentativo furto furgoncino malati sclerosi multipla e danneggiato cancello sezione Aism

Lamezia Terme - Non si fermano gli atti vandalici in città nonostante l’emergenza coronavirus. Così, dalla sezione AISM, sui social denunciando quanto subito. “Ennesimo atto riprovevole contro la sezione AISM di Catanzaro, ma soprattutto contro le tantissime persone con SM che usufruiscono di questi mezzi come supporto alla loro autonomia. Il tentativo di furto che abbiamo subito, ha coinvolto non solo il mezzo della sezione, che grazie alla compagnia dei Carabinieri della stazione di Sambiase (Lamezia Terme) è stato prontamente ritrovato, ma anche i cancelli esterni della struttura che sono stati brutalmente danneggiati”.

Dall’associazione non nascondono lo sconforto: “Questo vile atto ci demoralizza e ferisce nel profondo. In un periodo già difficile per tutti noi ma soprattutto per le persone con SM, questo attacco rende ancora più difficoltoso il supporto alla loro autonomia. Ma tutto ciò non ci fermerà dal continuare a lottare per loro soprattutto ora che siamo fisicamente distanti! Tutto ciò non fermerà la nostra attività e l'aiuto che anche a distanza siamo pronti a dare, come sempre, alle persone con SM e ai loro familiari! Tutto ciò ci darà la forza necessaria per superare anche questa difficoltà perché siamo pronti ad affrontarla insieme, perché anche se distanti, insieme siamo più forti e continueremo a credere e a sperare che prima o poi tutto andrà bene! Noi ci crediamo! Fatelo anche voi”.