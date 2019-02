Lamezia Terme – Le copiose piogge delle ultime ore hanno già causato qualche disagio in città. In via Arturo Perugini, a causa di un tombino saltato, tre auto sono rimaste danneggiate. La Polizia Locale è intervenuta per ripristinare la viabilità, intervenendo anche in altre zone della città interessate da ulteriori allagamenti.

