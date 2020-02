Lamezia, trovato cadavere di un 71enne in abitazione: ipotesi malore

Lamezia Terme - Il cadavere di un uomo di 71 anni, A.S., è stato trovato in un’abitazione tra via Gardone e via Torre. Sul posto, i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che sono stati costretti ad abbattere la porta d’ingresso. Presenti anche una pattuglia dalla Polizia e sanitari del 118. Secondo quanto appreso, l’uomo viveva da solo anche se riceveva la visita di un fratello che oggi non è riuscito a contattarlo dando l'allarme. Sono stati i Vigili del fuoco a scoprire il cadavere dell’uomo riverso sul pavimento. Probabilmente colto da un malore nella notte.

