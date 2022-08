Lamezia, uomo tenta suicidio dal ponte di parco Mastroianni: salvato da due poliziotti

Lamezia Terme - Un uomo ha tentato il suicidio dal ponte che si trova all'interno del parco fluviale Mastroianni, ma è stato salvato da due poliziotti in servizio che lo hanno afferrato e riportato in un luogo sicuro.

Ieri sera, intorno alle 20.45, l'uomo di nazionalità rumena ha scavalcato le transenne di sicurezza che delimitano il ponte pericolante che si trova nel parco Mastroianni. Alcuni passanti, però, hanno subito notato il gesto e hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti due poliziotti in servizio al commissariato di Lamezia che si sono subito prodigati per far recedere l'uomo dalla manifestata volontà di togliersi la vita. Inizialmente hanno provato a dialogare con lui e a rassicurarlo e, in un momento di distrazione dell'uomo, l'hanno subito afferrato al volo per riportarlo al sicuro. Subito dopo, sono intervenuti i sanitari del 118 sul posto per tutte le cure del caso.