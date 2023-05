Lamezia Terme - Un uomo di 39 anni è stato trovato morto, questa mattina, in un'abitazione nel centro storico della città. Sul posto sanitari del 118 e carabinieri. Sarebbero in corso indagini per accertare le cause del decesso. Secondo i primi accertamenti è esclusa l'ipotesi violenta. Del fatto sono state informate le Autorità giudiziarie.

