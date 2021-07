Lamezia, vigili del fuoco ancora a lavoro a Scordovillo: nel rogo anche auto abbandonate. Avviate indagini

Lamezia Terme - Vigili del fuoco oggi ancora a lavoro nel campo di Scordovillo dopo il terribile incendio scoppiato ieri e che per ore ha imperversato provocando colonne di fumo e gravi disagi soprattutto al vicino ospedale cittadino. Nel rogo sono state rinvenute anche alcune auto abbandonate (al momento sono in corso indagini anche per verificare se si tratta di auto rubate).

I vigili hanno lavorato tutta la notte e oggi hanno ultimato le operazioni di spegnimento di ultimi focolai e proseguito allo smassamento dei rifiuti. Inoltre, insieme alle forze dell'ordine sono a lavoro per verificare come sia scoppiato il rogo, quali esattamente le cause e chi i responsabili. Lo scenario appare per alcuni versi spettrale e ancora i fumi e le esalazioni sono importanti, nonostante il grande lavoro svolto sul campo dalle squadre dei vigili del fuoco.