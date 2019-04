Lancio sassi contro treno in Calabria, nessun ferito

Bovalino (Reggio Calabria) - Persone non identificate hanno lanciato pietre contro il treno regionale 3671 partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria. L'episodio é accaduto tra le stazioni di Bovalino e Bianco. Un finestrino del convoglio, a causa del lancio di pietre, é andato in frantumi. Non si registrano, comunque, feriti tra gli 11 passeggeri che si trovavano a bordo del treno. Il convoglio, a causa dell'episodio, ha subito una sosta forzata di circa un quarto d'ora per consentire di mettere in sicurezza il finestrino danneggiato. Il capotreno ha denunciato l'episodio alla Polfer, che ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

