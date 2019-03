"Lande desolate", attesa per la decisione della Cassazione su presidente Oliverio

Roma - È durata più di un'ora, questa mattina, in Cassazione, la discussione in merito all'obbligo di dimora a cui è sottoposto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Gli avvocati Vincenzo Belvedere e Armando Veneto hanno chiesto la revoca o l'annullamento del provvedimento che obbliga il governatore a non lasciare il suo comune di residenza, San Giovanni in Fiore, nel cosentino. La misura restrittiva era stata emessa emessa dal gip distrettuale di Catanzaro a seguito delle risultanze dell'inchiesta denominata "Lande desolate" su presunte irregolarità nella gestione degli appalti relativi alla costruzione dell'aviosuperficie di Scalea, agli impianti di risalita della Sila ed a piazza Bilotti a Cosenza. Le accuse ipotizzate per Oliverio sono abuso d'ufficio e corruzione. La Procura di Catanzaro aveva chiesto i domiciliari.

La decisione della Corte di Cassazione è attesa per questa sera o, al più tardi, per domani mattina.