Lascia auto in doppia fila e aggredisce agenti, arrestato 25enne a Cosenza

Cosenza – Gli agenti delle volanti della Questura di Cosenza e quelli del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale hanno arrestato un giovane di 25 anni, M.G., per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane aveva parcheggiato in divieto di sosta l’autovettura, in una zona centrale, davanti ai locali della movida cosentina. L’autovettura ostruiva la circolazione e gli agenti sono intervenuti, dopo varie segnalazioni al 113, visto che il transito dell’arteria stradale cittadina risultava congestionato.

Dopo alcuni minuti, quando nessuno si avvicinava al veicolo ed i poliziotti iniziavano a compiere le attività per la rimozione, si avvicinava un giovane che, direttamente e senza ascoltare le richieste degli operatori della Squadra Volante, prima inveiva con improperi contro di loro e poi, alla richiesta di consegnare i documenti, li aggrediva e cercava inutilmente di allontanarsi. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità. Ieri il rito per direttissima in cui il Giudice ha convalidato l’arresto.