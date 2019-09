Latitante tenta di rinnovare passaporto in questura a Crotone, arrestata 47enne

Crotone - Era andata alla questura di Crotone per chiedere il rinnovo del passaporto, ma e' stata arrestata. Protagonista una donna originaria di Como, F.S.R., di 47 anni, destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso del tribunale lariano per due condanne irrevocabili inflitte alla donna per rapina, estorsione, calunnia, lesioni personali e detenzione di armi.

Ad eseguire il provvedimento di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione sono stati gli agenti della Divisione Pasi della Questura di Crotone che in seguito agli accertamenti di rito connessi alla richiesta di rilascio di passaporto ordinario hanno scoperto l'esistenza delle condanne. La donna, che deve scontare la pena complessiva di 4 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione e 500 euro di multa con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, e' stata trasferita presso la casa circondariale di Castrovillari.