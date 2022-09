Litiga con la fidanzata e si lancia dalla nave crociera a largo della Calabria: salvato

Un membro di equipaggio di una nave da crociera della Msc si è improvvisamente lanciato in mare, questa notte, mentre l'imbarcazione si trovava a largo delle coste della Calabria in transito fra la Sicilia e la Puglia. Il ragazzo di 24 anni, impiegato nei servizi di spettacolo e animazione, dopo un litigio con la fidanzata si sarebbe lanciato dal ponte della nave per poi, fortunatamente, essere recuperato sano e salvo dalle scialuppe di salvataggio. Il fatto è avvenuto davanti agli sguardi attoniti dei tanti passeggeri della nave che in quel momento erano intenti a rilassarsi. Sono stati loro a lanciare l'allarme mentre l'equipaggio ha avvertito il comandante di quanto stava accadendo: la nave a quel punto ha dovuto fermarsi davanti alle coste della Calabria così da dare modo all'equipaggio di individuare il giovane in mare.