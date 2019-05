Lucano potrà tornare a Riace ma solo per comizio finale e voto

Riace (Reggio Calabria) - Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, potrà tornare in paese ma solo per partecipare, dalle 18 alle 21, al comizio di chiusura della lista "Il cielo sopra Riace" in cui è candidato come consigliere. Lucano, inoltre, potrà tornare a Riace anche domenica ma solo per andare al seggio a votare. Lo ha deciso il presidente del tribunale di Locri senza penale dibattimentale Fulvio Accurso accogliendo la richiesta dei difensori. Il pm aveva espresso parere favorevole solo per il voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA