Maltempo: diversi danni per pioggia e vento, interventi ancora in atto in provincia di Catanzaro

Catanzaro - Dopo l’ondata di maltempo che sta colpendo la Calabria, si fa la conta dei danni, anche se molti interventi sono ancora in atto e per dipiù con la pioggia e il maltempo che continuano ad imperversare sulla regione, in particolare sulla parte tirrenica.

Diverse sono le squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale impegnate da questa notte su diversi interventi, nonostante la pioggia che rende tutto ancor più difficoltoso, e numerose le richieste provenienti da tutta la provincia per la rimozione di alberi e cartelloni pubblicitari divelti e per verifiche tetti ed infiltrazioni d'acqua.

Il forte vento di questa notte, ha divelto i pannelli di copertura di alcuni tetti, alberi divelti si sono abbattuti su autovetture o sulle sedi stradali creando disagi alla viabilità: nessun danno a persone, ma le squadre di Vigili del Fuoco stanno continuando ad operare.

Al momento, una squadra del distaccamento di Sellia Marina, sta operando a Catanzaro Lido per mettere in sicurezza un motopeschereccio ormeggiato all'interno del porto che, per cause non ancora accertate, ha iniziato ad imbarcare acqua con rischio di affondare. Una squadra della sede centrale è poi intervenuta in viale degli Angioini, nel comune di Catanzaro, per un palo con diverse insegne che si è abbattuto danneggiando un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Mentre nei comuni di Argusto, Stalettì, Davoli, si segnalano numerosi pali Telecom divelti e linee telefoniche fuori servizio e sul posto è stato necessario anche l’intervento tecnici Telecom.

Nel quartiere di Sant'Elia, a Catanzaro un albero su sede stradale ha completamente isolato una abitazione, una squadra ha provveduto a rimuovere l'ostacolo e ripristinare la viabilità.