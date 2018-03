Mareggiata e allagamenti a Nocera, persone bloccate in casa e nei negozi

Nocera Terinese - Situazione abbastanza critica a Nocera Terinese. Diverse le persone bloccate nelle proprie abitazioni a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa già da Gizzeria Lido. Proprio a Nocera, il mare, fortemente agitato, ha distrutto le barriere di protezione invadendo strade, lungomare, case ed esercizi commerciali.

Tante le persone rimaste bloccate in casa o nelle attività commerciali, cercando di mettere in salvo il più possibile. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Catanzaro per mettere in sicurezza la zona ed effettuare i sopralluoghi. In alcuni punti, l'acqua ha raggiunto anche i 60 cm e ha causato danni a una cassetta di un contatore andata a fuoco.

Sul posto si sta dirigendo anche il nucleo speleo alpino fluviale per affiancarsi al lavoro dei vigili del fuoco, in quanto, in alcuni punti, l'acqua vicino alle abitazioni è troppo alta per permettere l'arrivo dei mezzi.