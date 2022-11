Roma - La nave Rise Above, con 89 migranti a bordo, dovrebbe dirigersi - a quanto si apprende - verso il porto di Reggio Calabria. Da diversi giorni la nave della ong Mission Lifeline si trova davanti alle coste orientali della Sicilia, bloccata dal divieto di sbarco. Alla nave Rise Above è stato assegnato il porto di Reggio Calabria. L'arrivo è previsto per le 3 di questa notte, fa sapere la ong Mission Lifeline in un tweet.