Migranti, nuovo sbarco a Roccella: arrivati in 69

Roccella Ionica - Sono ormai senza soste gli arrivi di migranti nella Locride e, in particolare, nel porto di Roccella Jonica. Nel tardo pomeriggio, infatti, proprio a Roccella c'è stato un 'ennesimo sbarco, il settimo negli ultimi dodici giorni e il settantesimo dall'inizio dell'anno. I migranti sbarcati, dopo essere stati soccorsi al largo dalla Guardia costiera mentre erano a bordo di un'imbarcazione in legno con i motori in avaria, sono 69, di varia nazionalità. Del gruppo fanno parte 10 donne, di cui una incinta, e 9 bambini, alcuni dei quali di meno di 6 anni. Dopo lo sbarco, i migranti sono stati sottoposti a tampone molecolare da parte del personale specializzato dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati ospitati temporaneamente nella tensostruttura realizzata l'anno scorso nell'area portuale e gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile.