Migranti, nuovo sbarco a Roccella Ionica: arrivati in 81

Roccella Ionica (Reggio Calabria) - Continuano a ritmo quasi giornaliero gli sbarchi di migranti lungo la costa ionica calabrese della Locride e in particolare al Porto di Roccella Ionica. Stamani, nello scalo reggino sono sbarcati 81 migranti di varie nazionalità. Tra i profughi diverse donne, alcuni bambini e alcuni minori non accompagnati e diversi nuclei familiari. Si tratta del settimo sbarco a Roccella negli ultimi otto giorni. Prima di raggiungere il porto a bordo di una delle motovedette della Guardia costiera, i migranti si trovavano a diverse miglia di distanza dalla costa calabrese a bordo di una piccola barca a vela alla deriva e in balia del mare mosso partita circa una settimana fa dalle coste della Turchia. Dopo l'arrivo a Roccella i migranti sono stati temporaneamente sistemati nella tensostruttura gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile. Con lo sbarco di stamattina è salito a 80 il numero di arrivi di migranti nel 2022 nel territorio della Locride per un totale di oltre 10mila profughi. Di questi 80 sbarchi 69 si sono verificati al Porto di Roccella Ionica.