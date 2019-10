Minaccia di uccidere l'ex e il loro figlio e di suicidarsi, arrestato nel cosentino

Corigliano Rossano (Cosenza) - Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie prelevando con la forza il figlio minore, affidato alla nonna, per poi recarsi sul luogo di lavoro della donna dove avrebbe minacciato di uccidere lei e il bambino e, poi di suicidarsi. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro per maltrattamenti in famiglia e violazione obblighi. Da agosto scorso l'uomo non poteva avvicinarsi alla donna, che lo aveva denunciato per maltrattamenti, e al piccolo nato dalla loro unione. Incurante del divieto, però, ha raggiunto l'ex sul posto di lavoro e l'ha minacciata. La donna spaventata è corsa in auto per recarsi dai carabinieri mentre lui, nel tentativo di bloccarla, è salito sul cofano della vettura. Giunta in caserma non senza difficoltà la vittima ha denunciato l'ex coniuge che nel frattempo l'aveva raggiunta nuovamente. Nonostante la presenza dei militari, l'uomo ha continuato a minacciare di morte l'ex moglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA