Minaccia la moglie a Crotone, 37enne allontanato da casa

Catanzaro - Personale delle volanti della Questura di Crotone hanno disposto un allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un 37enne S.P.. Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione al 113 da parte della moglie che, in preda al panico, riferiva che il coniuge si trovava dietro la porta della propria abitazione minacciandola di morte. Nonostante la presenza dei poliziotti l'uomo ha continuato la sua condotta violenta, tant'è che in una circostanza ha minacciato di morte anche gli stessi poliziotti che si erano frapposti tra lui e la moglie, impedendo un tentativo di aggressione alla donna. L'uomo è stato quindi denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per il reato di minaccia aggravate nei confronti della moglie, reato per il quale è stato disposto allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

