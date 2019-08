Falerna - Tragedia a Falerna marina. Questa mattina, un bimbo di appena due mesi è stato trovato senza vita nella sua culletta. I genitori si sono accorti che il loro piccolo non dava segni di vita ed hanno allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza e successivamente anche l’elisoccorso ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sono stati allertati i carabinieri anche se, da quando si apprende, si tratterebbe della sindrome della morte in culla.