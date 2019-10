Nascondeva marijuana nei pantaloni, arrestato 38enne nel cosentino

Paola (Cosenza) - I Carabinieri hanno arrestato un 38enne originario di Paola per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo è stato fermato ad un posto di controllo e, a causa del suo nervosismo, i militari hanno deciso di perquisirlo a fondo, scoprendo che nei pantaloni l'uomo aveva nascosto della marijuana. La perquisizione è stata poi estesa anche alla sua abitazione, dove è stata trovata dell'altra sostanza stupefacente. In totale sono stati sequestrati 95 grammi di marijuana, 450 euro in banconote di medio taglio, un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. A seguito del giudizio per direttissima, convalidato l’arresto, è stato poi sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Infine, l’arrestato è stato condannato ad un anno di reclusione e 1.600 euro di multa, con pena sospesa ed immediata cessazione dell’obbligo di presentazione.

