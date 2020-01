'Ndrangheta, appalto sospetto per nuova caserma in Veneto: assolti tre imprenditori lametini

Catanzaro - Il Gip Distrettuale di Catanzaro, dottor Guerrieri, ha assolto 3 imprenitori lametini, i fratelli Pasqualino, Domenico e Gennaro Longo (Difesi dagli avvocati Renzo Andricciola e Francesco Murone), i quali erano rimasti coinvolti in un’indagine della Procura di Venezia condotta dal Ros di Padova, la quale contestava loro la turbata libertà degli incanti, la truffa, e l’appropriazione indebita, reati aggravati dal metodo mafioso per aver favorito la cosca Grande Aracri di Cutro. L’indagine nasceva dall’appalto per la costruzione della caserma dei Carabinieri di Dueville (Vicenza), assegnato alla società facente capo ai fratelli Longo. Il processo è stato poi spostato a Catanzaro in seguito all’eccezione di competenza territoriale sollevata dai difensori. Tra le fonti di prova vi erano in atti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pino Giglio già determinante nel processo Aemilia, ex esponente di spicco della cosca Grande Aracri. Il processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, è terminato con l’assoluzione dei tre fratelli.

