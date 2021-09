'Ndrangheta, collaboratore giustizia Cataldo: "C'era progetto per uccidere il figlio di Gratteri"

Reggio Calabria - Un progetto di attentato della 'ndrangheta per uccidere il figlio del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. A rivelarlo alla Dda di Reggio Calabria Antonio Cataldo, esponente dell'omonima cosca di Locri, dal giugno scorso collaboratore di giustizia. Lo scrive il quotidiano "Gazzetta del Sud". Il sostituto procuratore della Dda Giovanni Calamita, in merito alle dichiarazioni di Cataldo, ha depositato due verbali agli atti del processo "Riscatto-Mille e una notte".

Il nuovo pentito, condannato a 8 anni di reclusione nel processo "Mandamento Jonico", ha riferito ai magistrati ciò che ha sentito nel carcere di Reggio Calabria nel 2013, quando del procuratore Gratteri si parlava come possibile Ministro della Giustizia del Governo Renzi. Nomina che poi sfumò. A parlare a Cataldo del progetto di attentato al figlio di Gratteri sarebbe stato un esponente della cosca Cordì, Guido Brusaferri: "Nel 2013 - ha detto Antonio Cataldo - l'unico argomento associativo di cui ho parlato con Brusaferri é stato il proposito di attentato al figlio del dottore Gratteri. Tra noi detenuti, in particolare quelli di Locri, c'era allarme per la sua nomina a ministro. Temevamo, in particolare, leggi più ferree contro la criminalità organizzata. Ma Brusaferri mi tranquillizzò dicendo 'tanto tra poco sistemano il figlio'. Lo avrebbero investito con una macchina".

Reazioni

Morra: "Piano contro figlio Gratteri da vigliacchi"

Vigliacchi! Progettare l'omicidio del figlio per arginare l'azione del padre!”. Lo scrive sui social il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, commentando la notiziarelativa a un piano della ‘ndrangheta per uccidere il figlio del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri. Secondo quanto riferito da un pentito, i fatti risalgono al 2013, quando il nome del magistrato era circolato come possibile ministro della Giustizia. “Fra qualche giorno - aggiunge Morra - in Calabria si voterà per le regionali. Chi dei vari candidati dovesse cercare voti in certi mondi che puzzano di 'ndrangheta in maniera vergognosa, dovrà rispondere di rapporti con ‘ominicchi’ che non si fanno scrupolo nel progettare di ammazzare giovani ed adolescenti sol perché figli di uomini che hanno senso del dovere e dello Stato”.

Neri (Fdi): "Sconcertanti le parole del boss di ‘ndrangheta, e ora pentito, Cataldo"

"Sconcertanti le parole del boss di ‘ndrangheta, e ora pentito, Cataldo, secondo cui i clan reggini avrebbero progetto di uccidere il figlio di Nicola Gratteri. Piena solidarietà al procuratore di Catanzaro, certo che il suo impegno contro il cancro della nostra terra, non si affievolirà. Secondo le ricostruzioni degli organi di stampa il pentito Antonio Cataldo ha rivelato che doveva essere un incidente in moto l’agguato che nel 2014 era stato progettato dalle cosche di Locri contro il figlio di Gratteri. Un segnale purtroppo, tanto preoccupante quanto significativo, di un lavoro di bonifica e di ricerca di libertà per le nostre comunità, costruito in questi anni dalla squadra del dott. Gratteri. Il riscatto della nostra Calabria passa anche dal grande sforzo che in questi anni ha messo in campo la procura antimafia per riaffermare la legalità sui territori, e soprattutto per promuovere la cultura del rispetto delle e nelle istituzioni" è quanto afferma in una nota onsigliere regionale della Calabria (Fdi) Giuseppe Neri.