Nubifragio nel Cosentino, in corso prima stima dei danni: scuole chiuse a Cerchiara

Cosenza - Resteranno chiuse, per oggi, tutte le scuole di ogni ordine e grado di Cerchiara di Calabria, comune della zona del Pollino in provincia di Cosenza. A disporlo è un'ordinanza del sindaco, Antonio Carlomagno, in seguito alle conseguenze del violento nubifragio abbattutosi nella serata di ieri sulla cittadina. I funzionari tecnici della struttura comunale stanno effettuando dei sopralluoghi su tutto il territorio, soprattutto nel centro storico, per verificare i danni subiti dalle infrastrutture e dalle aziende e fare una prima stima. "Fortunatamente non si registrano danni alle persone - ha scritto in un post il primo cittadino di Cerchiara, Antonio Carlomagno - e siamo certi che le istituzioni sovracomunali e la Protezione Civile, con.la quale siamo in costante contatto da ieri pomeriggio, ci aiuteranno a superare questa grave criticità. Ringrazio tutti coloro che sono stati e saranno vicini alla comunità di Cerchiara".

Allagato un panificio

Durante il nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore su Cerchiara di Calabria e Plataci, due comuni nell'area del Pollino in provincia di Cosenza, le forti precipitazioni hanno causato danni ingenti e disagi, soprattutto nel centro storico di Cerchiara dove si sono verificati diversi allagamenti di scantinati. Invaso dall'acqua anche un panificio. La pioggia caduta con notevole intensità ha provocato anche degli smottamenti sulla strada provinciale che conduce al centro storico del paese che, al momento, risulta non raggiungibile. Sull'arteria stanno operando alcuni mezzi meccanici per liberare la sede stradale dai detriti e consentire la ripresa del traffico veicolare. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, una squadra del Soccorso alpino e gli uomini della squadra manutenzione del Comune.