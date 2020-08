Nuovi sbarchi di migranti in Calabria: in 36 arrivati a Sellia Marina e 40 nella Locride - VIDEO

Sellia Marina - Nuovo sbarco di migranti alle prime luci dell’alba di questa mattina. 36 le persone che hanno raggiunto la costa calabrese arrivando in località Ruggero nel comune di Sellia Marina. In totale sono 36 i migranti, 13 giunti su di un gommone e 23 a bordo di una barca a vela.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina, carabinieri, polizia di stato, suem118, guardia di finanza e guardia costiera. Ad accogliere i migranti, anche la Croce Rossa Italiana. In queste ora si sta procedendo alla registrazione dei primi 13 già sbarcati i quali sono stati sottoposti a tampone.

Nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 40

Nuovo sbarco di migranti nella Locride. Con una imbarcazione a vela lunga circa 15 metri, quaranta migranti di nazionalità iraniana e irachena sono riusciti, senza essere notati, a raggiungere, con tutto il natante, la spiaggia di Stignano Mare, tratto di costa dell'alto Jonio reggino L'arrivo dei migranti, che segue lo sbarco di altri 65 profughi, di cui 7 positivi al Covid-19, giunti nel vicino porto di Roccella Jonica poco prima dell'alba di ieri, è avvenuto stamattina poco prima delle 5. A lanciare l'allarme sono stati alcuni pescatori e automobilisti in transito lungo l'adiacente Statale 106 che hanno notato gruppetti di migranti, tra cui alcune donne e bambini, camminare a piedi ai lati della carreggiata ionica. A poco alla volta carabinieri, agenti della polizia di stato e militari della guardia di finanza sono riusciti a rintracciare e a bloccare tra Stignano Mare, Riace e Caulonia Marina tutti gli occupanti dell'imbarcazione a vela fatta arenare sulla spiaggia. I circa 40 migranti, al momento, in attesa di essere trasferiti in luoghi di accoglienza adeguati, sono stati sistemati in una struttura messa a disposizione dal Comune di Caulonia. Oltre ad essere stati già fotosegnalati dalle forze dell'ordine, tutti i migranti sono stati già sottoposti al tampone rinofaringeo da parte del personale specializzato dell'Azienda sanitaria reggina. La barca a vela è stata disincagliata e trainata fin dentro il porto "Delle Grazie" di Roccella dalla Guardia Costiera.