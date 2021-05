Operazione "Anteo" contro traffico di droga e armi, 30 misure cautelari - Nomi e Video

Roma - I Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monza e Brianza e Roma un’ordinanza di misura cautelare a carico di 30 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto.

VIDEO

Le indagini dirette dalla procura di Catanzaro e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Soverato a partire dal marzo 2017 hanno consentito di individuare una organizzazione dedita al traffico di cocaina, hashish, marijuana, metadone ed eroina, anche nella forma 'cobret', nel basso Ionio-catanzarese, con centro nevralgico nell’entroterra dell’area del soveratese, in particolare nel comprensorio di Chiaravalle e comuni limitrofi e con proiezioni nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Gli accertamenti hanno permesso di documentare, oltre al traffico di droga, l'attività inerente il traffico di armi e di esplosivi, che venivano procurati, per la loro successiva immissione nel mercato illecito, attraverso furti in abitazioni e in attività commerciali. L’operatività del gruppo criminale si è avvalsa di intensi collegamenti con soggetti appartenenti o contigui a 'ndrine riconducibili a cosche radicate, oltre che nel catanzarese, anche nella provincia di Reggio Calabria e di Vibo Valentia. Numerosi gli arresti in flagranza di reato e i sequestri di sostanze stupefacente e di armi, sia lunghe che corte, di diverso calibro, anche da guerra, munizioni, tritolo, una bomba a mano e fuochi di artificio. I dettagli dell’operazione denominata "Anteo" saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 presso la sede del Comando provinciale Carabinieri di Catanzaro.

I NOMI

Misura cautelare in carcere

Ernesto Bertucci

Daniele Cortese

Damiano Fabiano

Giuseppe Fabiano

Domenico Giorgio

Luciano Iozzo

Salvatore Macrì

Giuseppe Marco Marchese

Michele Matarese

Gianluca Minnella

Mirko Pironaci

Santino Procopio

Clemente Selvaggio

Misura cautelare ai domiciliari

Anthony Salvatore Catanzariti

Vito Chiefari

Giuseppe Corapi

Antonio Corrado

Fortunato Demasi

Francesco Fabiano

Antonella Procopio

Antonio Puntieri

Roberto Venuto

Raffaele Andreacchio

Nensy Vera Chimirri

Antonio Cuturello

Mirco Furchì

Giuseppe Soriano

Rocco Bruno Caruso

Obbligo di dimora

Bruno Procopio

Indagati

Domenico Aiello, Raffaele Andreacchio, Ernesto Bertucci, Anthony Salvatore Catanzariti, Vito Chiefari, Nensy Vera Chimirri, Giuseppe Corapi, Antonio Corrado, Daniele Cortese, Antonio Cuturello, Forturato Demasi, Damiano Fabiano, Francesco Fabiano, Giuseppe Fabiano, Mirco Furchì, Domnico Giorgi, Domenico Giorgio, Luciano Iozzo, Salvatore Macrì, Emanuele Mancuso, Giuseppe Marco Marchese, Michele Matarese, Gianluca Minnella, Mirko Pironaci, Antonella Procopio, Bruno Procopio, Santino Procopio, Antonio Puntieri, Clemente Selvaggio, Giuseppe Soriano, Roberto Venuto, Rocco Bruno Caruso.