Operazione “Fiamme del tavoliere”: 5 misure cautelari nel Cosentino

Cosenza - Estorsione, tentata estorsione, lesioni personali, furto in appartamento, danneggiamento seguito da incendio, incendio, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti. Queste le accuse in riferimento alle quali i militari della compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro, supportati da personale della CIO del 14° Battaglione Calabria e da unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria, hanno eseguito stamane, a Trebisacce e Cassano Ionio, nel Cosentino, due ordinanze applicative di 5 misure cautelari, emesse dai Gip presso il Tribunale di Castrovillari e presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in mattinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA