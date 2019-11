“Operazione Galassia”, era latitante all’estero: estradata in Italia

Reggio Calabria - É stata estradata in Italia, ed é arrivata nell'aeroporto di Fiumicino, Ivana Ivanovic, latitante all'estero perché destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nel mese di dicembre dello scorso anno dal gip di Reggio Calabria, su richiesta della Dda, diretta da Giovanni Bombardieri, nell'ambito dell'inchiesta "Galassia" su un presunto patto tra mafie per la spartizione del mercato delle scommesse on line. L'operazione scaturita dall'inchiesta, eseguita dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Reggio Calabria e dallo Scico della Guardia di finanza, portò, complessivamente, all'arresto di venti persone. Ivana Ivanovic venne arrestata il 2 agosto scorso in Montenegro con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, truffa ai danni dello Stato e dichiarazioni fiscali infedeli. "L'indagine in cui é coinvolta - secondo quanto riferisce in una nota stampa la Guardia di finanza - ha fatto emergere l'esistenza di una pluralità di associazioni per delinquere sul territorio nazionale nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse con i marchi 'Planetwin365', 'Betaland' e 'Enjoybet'. Associazioni in rapporti con la 'ndrangheta e che avevano consentito all'organizzazione criminale calabrese di infiltrarsi nella loro rete commerciale e di riciclare un consistente quantitativo di proventi illeciti, ricavando esse stesse un significativo supporto per l'ampliamento della loro attività e la distribuzione capillare del loro marchio sul territorio". L'operazione della Guardia di finanza aveva anche portato al sequestro di 23 società estere, 15 imprese con sede in Italia, 33 siti nazionali e internazionali, numerosi immobili, automezzi, conti correnti nazionali ed esteri ed un consistente quantitativo di quote societarie. Beni il cui valore complessivo é stato stimato in oltre 723 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA