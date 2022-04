Operazione Genesi, in secondo grado chiesta la condanna a 5 anni per il giudice Petrini

Catanzaro - Cinque anni di reclusione per il magistrato Marco Petrini. Questa la richiesta della procura generale al termine della udeinza dedicata alla requisitoria nel processo di secondo grado scaturito dall’operazione “Genesi”. Petrini era stato condannato a quattro anni e quattro mesi in primo grado con rito abbreviato e oggi arriva una nuova richiesta di pena per l’ex presidente della commissione tributaria provinciale e della sezione di Corte d’appello di Catanzaro per l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Per gli altri due imputati, è stata sollecitata la conferma delle condanne in primo grado: 3 anni e 2 mesi per Emilio Santoro, detto Mario, e 1 anno e 8 mesi con pena sospesa per Francesco Saraco.