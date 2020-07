Operazione "Imponimento": i nomi dei 158 indagati

Catanzaro - Anche l'ex assessore regionale, Francescoantonio Stillitani, tra le persone coinvolte. È stata eseguita in Italia e Svizzera l'operazione “Imponimento” della Guardia di Finanza e della polizia elvetica per il fermo di indiziato di delitto di circa 75 persone accusate di essere legate a cosche della 'ndrangheta. Complessivamente gli indagati sono 158, ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione ed altri reati, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Gli indagati

