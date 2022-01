Operazione "Petrolio fantasma" della Gdf di Asti: disarticolata organizzazione criminale anche in Calabria

Asti - È scattata oggi alle prime ore del mattino l’operazione, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica e l’impiego di 120 finanzieri in Liguria, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria, che ha disarticolato un’organizzazione criminale composta da un “broker astigiano” e da imprenditori romani, napoletani e calabresi, ritenuti responsabili di aver fittiziamente esportato gasolio per autotrazione in realtà destinato invece ad essere ceduto “in nero” all’interno del territorio nazionale in totale evasione d’imposta.

Sono in corso di esecuzione i provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall’Autorità Giudiziaria astigiana nonché il sequestro preventivo per equivalente delle motrici e dei rimorchi utilizzati nonché quote societarie dei soggetti giuridici coinvolti nella frode.