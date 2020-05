Operazione 'Piazza Pulita' contro traffico di droga: blitz carabinieri e Gdf dal Molise alla Calabria

Campobasso - È scattata nella notte una vasta operazione antidroga dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza di Campobasso tra Molise, Campania, Puglia e Calabria in esecuzione di 39 misure cautelari personali della DDA di Campobasso e il sequestro di beni per oltre un milione di euro. Colpite tre organizzazioni criminali che erano riuscite a costituire un solido e redditizio commercio di sostanze stupefacenti tra Campania e Molise. A capo di un sodalizio un pregiudicato napoletano vertice di un'associazione di stampo camorristico campana che reimpiegava i proventi illeciti della droga in attività commerciali in provincia di Campobasso.

L'operazione, chiamata 'Piazza Pulita', ha visto impegnati oltre 250 carabinieri e finanzieri in 61 perquisizioni locali e personali. I dettagli saranno illustrati questa mattina a Campobasso nel corso di una conferenza stampa alla quale interverrà anche il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero De Raho.