Operazione "Platinum" contro la 'ndrangheta in Italia e all'estero: arresti

Torino - Operazione "Platinum" della Dia contro la 'ndrangheta in Germania e Italia. Sono numerose le misure di custodia cautelare e le perquisizioni, emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della DDA piemontese e coordinata dalla DNA, nei confronti di soggetti ritenuti affiliati alla 'ndrangheta. Si tratta di soggetti attivi nel "locale" di Volpiano (Torino), considerati terminale economico della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti "Boviciani", di San Luca, sempre nel Reggino, ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attivi in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza. I particolari dell'inchiesta saranno resi noti, alla presenza del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, questa mattina.

La Dia sta operando anche sequestri preventivi che riguardano beni costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, corrispondenti ad un valore per equivalente di molti milioni di euro. In particolare, sono oggetto della misura ablativa 5 compagini societarie che operano nel settore della ristorazione. Nello specifico, la torrefazione 'Caffè Millechicchi' e il bar 'Vip's' di Torino, rivendita tabacchi sita in Volpiano (To), nel settore immobiliare 'G.P. Immobiliare' e nel settore dell'edilizia la società 'General Costruzione', imprese con sede nel capoluogo piemontese. L'indagine antimafia internazionale è stata eseguita di concerto con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e resa operativa grazie alla Rete Antimafia - @On in collaborazione con Europol ed Eurojust, per il contrasto delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.