Operazione "Rinascita Scott", Riesame: ritorna in libertà commissario Sorical Incarnato

Catanzaro - Luigi Incarnato torna in libertà. Il tribunale del Riesame ha infatti revocato gli arresti domiciliari (ai quali si trovava dal 19 dicembre) per il commissario Sorical, coinvolto nell’inchiesta Rinascita Scott della distrettuale antimafia di Catanzaro. "Ancora una volta abbiamo fatto bene a confidare nella magistratura giudicante – ha commentato il legale Franz Caruso -. Che come è noto usa parametri di valutazione più sereni. Quella degli arresti domiciliari per Incarnato era misura particolarmente abnorm".





