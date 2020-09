Operazione “Scacco alla Regina”, dal carcere ai domiciliari Domenico Palmieri

Catanzaro - La Prima Sezione della Corte di Appello di Catanzaro (presidente Giancarlo Bianchi) ha scarcerato Domenico Palmieri, imputato nell’ambito dell’operazione “Scacco alla Regina”. Inoltre, la Corte di Appello ha disposto, in accoglimento dell’istanza dell’avvocato Antonio Larussa, la sostituzione della custodia cautelare in carcere, ormai in atto dal novembre del 2019 con quella degli arresti domiciliari. Sempre la Corte di Appello, inoltre, ha ridotto la pena inflitta dal Gip di Paola da 6 anni e 4 mesi in 4 anni e 4 mesi.

