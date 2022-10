Panda contro camion, 2 feriti nel Reggino

Reggio Calabria - È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 9:30 circa di questa mattina sulla strada provinciale che dalla SS 106 conduce a Sant'Ilario Superiore, nel Reggino. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno per estrarre dalle lamiere i feriti. Le condizioni dei due occupanti sono apparse subito gravi, tanto che si è reso necessario il loro trasporto in eliambulanza all'ospedale di Locri.

I due, un uomo e una donna, dell'età, rispettivamente, di 70 e 60 anni, non sarebbero in pericolo di vita. I Vigili del Fuoco, coordinati dal capo squadra Salvatore Toscano, hanno messo in campo le loro tecniche per poter estrarre in breve tempo, dalle lamiere contorte, i due occupanti della Panda, andata quasi completamente distrutta.