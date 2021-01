Pedone travolto e ucciso a Reggio Calabria

Reggio Calabria - Un pedone è stato travolto e ucciso da un’auto che sarebbe stata condotta da un minorenne. È accaduto intorno alle 17 a Reggio Calabria, in via Reggio Campi. La vittima è un cittadino di nazionalità marocchina di 37 anni, che lavorava in città come parrucchiere. L’uomo era al telefono con la moglie quando è stato travolto dall’auto, una Renault. Il conducente, minorenne, si è fermato ed ha cercato di prestare soccorso, ma ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno visionando le telecamere di sorveglianza installate nella zona per ricostruire l’esatta dinamica e capire anche se a bordo dell’automobile, oltre al conducente, fossero presenti anche altre persone.

