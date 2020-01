Pedone travolto e ucciso nel reggino sulla SS106

Reggio Calabria - Un uomo, Salvatore Orlando, cinquantenne, ex consigliere comunale, è morto investito da un'automobile mentre attraversava a piedi sulla strada statale 106 all'altezza di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. È accaduto sabato intorno alle 18:30, poco prima dell'ingresso del paese, in una zona con scarse condizioni di visibilità. Secondi i primi rilievi, ancora in corso di accertamento, l'uomo era uscito da un esercizio commerciale e stava attraversando la strada a piedi quando è stato travolto da un'automobile Lancia Y condotta da una donna che si è fermata a prestare soccorso. Inutile per il malcapitato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del pedone ed hanno dovuto prestare cure alla donna, in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica.

