Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto a Cardinale: un ferito

Catanzaro - Nella tarda serata di ieri, una Lancia Y, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro il muretto di delimitazione della carreggiata. Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, sulla Trasversale delle Serre, in prossimità dello svincolo per il comune di Cardinale.

A bordo il solo conducente che è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferito in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.