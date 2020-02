Polizia sventa furto in centro commerciale a Reggio, un arresto

Reggio Calabria - Gli agenti delle volanti della questura di Reggio Calabria hanno sventano un furto al centro commerciale Porto Bolaro e arrestato un giovane 19enne reggino, denunciando in stato di libertà i due complici minorenni. Il controllo del territorio avviato con il progetto “Martello di Thor” e la tempestiva segnalazione di una guardia giurata in servizio di vigilanza al centro commerciale, sito in località San Leo, hanno consentito di impedire il colpo tentato dai tre giovani.

Gli agenti, impegnati nel pattugliamento della zona sud, intervenuti sul posto, lo hanno individuati dopo che erano entrati da un muro perimetrale nel centro commerciale con l’intento di rubare in un negozio. I malviventi hanno cercato, in un primo momento, di nascondersi e, successivamente, di scappare, ma sono stati bloccati dagli agenti. P.M., 19enne di Reggio Calabria, è stato arrestato per il reato di tentato furto in concorso, ricettazione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre i due complici minorenni sono stati denunciati per il tentato furto in concorso. I due minorenni sono stati affidati ai genitori mentre il maggiorenne è stato messo a disposizione della magistratura che ha convalidato il provvedimento cautelare provvisorio eseguito dalla Polizia ed ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.