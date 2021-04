Operatore tv precipita da un costone e muore a Buonvicino, corpo recuperato da vigili del fuoco

Cosenza - Per cause in corso di accertamento, un uomo di 56 anni è precipitato da un costone in zona impervia di Buonvicino, in provincia di Cosenza, ed è morta. Si tratterebbe di un operatore tv, impegnato in alcune riprese. Sul posto è interventua una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, che sta operando dopo la richiesta di soccorso a persona pervenuta presso la Sala operativa 115. L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad individuare e raggiungere il malcapitato che è stato recuperato, trasportato in una radura poco distante ed affidato ai sanitari del SUEM 118 che ne hanno constatato il decesso.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Diamante per gli adempimenti di competenza. Si attende il magistrato per l'autorizzazione alla rimozione del corpo.