Processo "Alchemia" a Palmi: 10 condannati e 22 assoluzioni

Palmi (Reggio Calabria) - Con 10 condanne, a pene che vanno da un anno e otto mesi a 18 anni, e 22 assoluzioni si è concluso il processo Alchemia, celebrato in primo grado con rito ordinario dinanzi al Tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Le accuse, a vario titolo, erano di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, intestazione fittizia di beni e società. Le indagini di Polizia e Dia, che coordinati dalla Dda di Reggio Calabria nel luglio 2016 avevano eseguito 42 misure cautelari, avevano svelato gli affari delle cosche reggine “Raso-Gullace-Albanese” e “Parrello-Gagliostro”, e in particolare la presenza di affiliati in Liguria e gli interessi in sub-appalti dei lavori del “Terzo Valico di Giovi”.

