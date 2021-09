Processo "Basso Profilo", Pm sollecitano condanna per 24 imputati nel rito abbreviato: per Talarico chiesti 8 anni

Catanzaro - Si è tenuta oggi l'udienza per i 25 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nell'ambito del processo scaturito dall'operazione "Basso profilo", che a gennaio scorso portò all'emissione di 50 misure cautelari, ipotizzando una serie di legami tra ‘ndrangheta del Crotonese e del Reggino, politica e imprenditoria. Oggi i pm della procura distrettuale di Catanzaro, hanno chiesto, Paolo Sirleo e Veronica Calcagno, al gup del Tribunale 24 condanne e un'assoluzione con pena variabili dai 20 anni e gli otto mesi di reclusione per coloro che hanno scelto il rito alternativo. Nell'inchiesta finirono coinvolti esponenti politici nazionali, regionali e catanzaresi, imprenditori e professionisti.

La Dda ha chiesto 8 anni di reclusione per Francesco Talarico, assessore regionale ed ex segretario dell'Udc Calabria, accusato di associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, 6 anni per il notaio Rocco Guglielmo. La pena più alta a 20 anni è stata richiesta per Tommaso Rosa. Assoluzione, invece, è stata invocata per Luciano Basile. La prossima udienza, nel corso della quale si esprimeranno i difensori degli imputati, si terrà il prossimo 23 settembre. Altri 48 imputati, che hanno optato per l’ordinaria udienza preliminare sono già stati rinviati a giudizio lo scorso 19 luglio.