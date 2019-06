Processo Lucano, ispettori Ministero: “Anomalie in database e criticità”

Locri (Reggio Calabria) - Anomalie nei database e criticità di una certa importanza nelle strutture abitative che ospitavano gli immigrati. È questo, in particolare, quanto è emerso oggi a Locri nell'udienza del processo a carico dell'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano e di altre 26 persone, accusate, a vario titolo, di immigrazione clandestina, abuso d'ufficio e altri reati. A deporre nell'udienza di oggi sono stati alcuni funzionari ministeriali, in aula come testi della pubblica accusa. Il primo è stato Sergio Trolio che ha riferito sulle tre visite ispettive svolte tra il 2016 e il 2018. "Abitazioni pietose - ha affermato il funzionario del Ministero con riferimento alle strutture ricettive visitate nella frazione Marina - e non idonee ad accogliere gli ospiti".

L'ispettore Enrico Broglia, invece, si è concentrato sui database redatti dai responsabili delle associazioni "in cui è stato riscontrato - ha sostenuto Broglia - un numero minore di immigrati rispetto a quanti effettivamente abitavano a Riace, nonché l'esistenza di abitazioni non registrate, né autorizzate". Anche nell'udienza di oggi l'ex sindaco di Riace, Lucano, era assente. Il processo è stato aggiornato dal presidente Fulvio Accurso al prossimo 10 luglio.