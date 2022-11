Processo "Miramare", Sindaco sospeso di Reggio Calabria Falcomatà condannato anche in appello

Reggio Calabria - Conferma della sentenza di primo grado ma rideterminazione della pena (sospesa) a un anno di reclusione. Questa la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria nei confronti del sindaco Giuseppe Falcomatà, 39 anni, del Pd, già sospeso per effetto della Legge Severino dopo la condanna di primo grado del novembre 2021. Anche gli ex assessori coinvolti nel processo "Miramare" - Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti - condannati in primo grado per abuso d'ufficio a un anno di reclusione, la pena è stata ridotta, a sei mesi.

Falcomatà era presente al momento della lettura del dispositivo da parte della Corte. La Corte d'Appello, presieduta dal giudice Lucia Monica Monaco (a latere Antonino Laganà e Concettina Garreffa), ha così confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio nel novembre 2021. Il processo è nato da un'inchiesta sulle irregolarità nelle procedure di affidamento ad un'associazione, che sarebbero avvenute senza bando, del Grand Hotel Miramare. La pubblica accusa è stata rappresentata in aula dai sostituti procuratori Walter Ignazitto e Nicola De Caria che hanno seguito il processo in primo grado e che sono stati applicati alla Procura generale. La condanna, rideterminata sempre a sei mesi di reclusione e sempre per abuso d'ufficio, è stata inflitta oltre che all'imprenditore Paolo Zagarella, anche al segretario comunale in carica all'epoca, Giovanna Antonia Acquaviva e all'ex dirigente del settore "Servizi alle imprese e sviluppo economico" del Comune, Maria Luisa Spanò.

Falcomatà: "Aspettiamo di leggere motivazioni"

"Aspettiamo di leggere le motivazioni". È il commento di Giuseppe Falcomatà uscendo dalla Corte d'Appello dopo la sentenza. "Non c'era nessun pronostico alla vigilia - ha aggiunto - quindi cerchiamo di capire meglio le motivazioni che hanno fatto sì che i giudici si determinassero. Sono sereno e tranquillo. Come prima. Ci tengo a ringraziare molto i miei avvocati Marco Panella e Giandomenico Caiazza che secondo me hanno fatto un ottimo lavoro e adesso aspettiamo". In applicazione della legge Severino, con la sentenza d'appello Falcomatà rimarrà sospeso per altri 12 mesi dal ruolo di sindaco sia del Comune che della Città metropolitana: "La città - ha concluso Falcomatà - credo che in questi mesi con i due sindaci facente funzione e con la maggioranza abbia retto il colpo. Adesso si tratterà di resistere ancora un po'".